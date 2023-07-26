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Общество

Эксперты обучат псковичек вести бизнес

Федеральный бизнес-акселератор Lady007 курирует более 60 экспертов со всей России. Об этом сообщила президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава на открытии проекта в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

По её словам, площадки акселератора открыты в 53 городах. Татьяна Гвилава уточнила, что все люди, которые будут читать лекции в рамках проекта, – волонтёры, так как он является бесплатным. 

Эксперт отметила, что занятия помогут женщинам поднять уровень их знаний, а также поспособствуют пониманию того, как правильно выстроить отношения в коллективе и как продвинуть свою компанию. 

«Сейчас будет форум Россия – Африка, и там будут страны Арабского Востока. Это большой объём работы. Мы много лет создавали Российско-арабский деловой совет. Задача номер один, чтобы мы ни делали, – идти с высокоподнятой головой. Важно не бросать своё дело и идти только в рост», – сказала Татьяна Гвилава.

Она отметила, что договоренность с губернатором об организации акселератора в Псковской области была достигнута на ПМЭФ-2023.

Татьяна Гвилава пожелала участникам успешно пройти бизнес-акселератор. «Не бросайте его. Может, вы хотите новый бизнес, направление – открывайте, как этим можно не воспользоваться. Будьте активнее. Всем вам желаю успехов и терпения. Получилось так, что нас поддерживают и мужчины, без них никуда. Всем нам радости, ума, и чтобы мы прошли это с честью», – заключила она. 

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

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