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Общество

В Гдовском районе чистят Чудско-Псковское озеро

В Гдовском районе с середины июня идёт расчистка участков Чудско-Псковского озера вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Проект планируется реализовать за два года. На эти цели будет направлено более 55 млн рублей, большая часть — в этом году. Расчистка позволит улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние Чудско-Псковского озера.

Озеро у побережья названных выше населённых пунктов освобождают от многолетних иловых отложений, препятствующих обновлению воды, удаляют древесный хлам, мусор, захламляющую водную растительность.

Заказчиком работ является комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Специалисты комитета уже не раз выезжали на объект, встречались с подрядчиком. Исполнителем работ по результатам аукциона стало ООО «Научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии» (г. Санкт-Петербург).

Для компенсации потерь водных биоресурсов в малых водоёмах Псковской области планируется вселить более 65 тысяч молоди судака или порядка 3,6 млн личинок щуки (двухнедельной молоди).

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