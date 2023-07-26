В Гдовском районе чистят Чудско-Псковское озеро

18:16, 26 июля 2023, ПАИ

В Гдовском районе с середины июня идёт расчистка участков Чудско-Псковского озера вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Проект планируется реализовать за два года. На эти цели будет направлено более 55 млн рублей, большая часть — в этом году. Расчистка позволит улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние Чудско-Псковского озера.

Озеро у побережья названных выше населённых пунктов освобождают от многолетних иловых отложений, препятствующих обновлению воды, удаляют древесный хлам, мусор, захламляющую водную растительность.

Заказчиком работ является комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Специалисты комитета уже не раз выезжали на объект, встречались с подрядчиком. Исполнителем работ по результатам аукциона стало ООО «Научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии» (г. Санкт-Петербург).

Для компенсации потерь водных биоресурсов в малых водоёмах Псковской области планируется вселить более 65 тысяч молоди судака или порядка 3,6 млн личинок щуки (двухнедельной молоди).