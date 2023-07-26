Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работодатели не смогу сокращать одиноких родителей, чьи дети не достигли 16 лет

Правительство поддержало законопроект о дополнительных трудовых гарантиях одиноким родителям, воспитывающим детей до 16 лет. Работодателям будет запрещено их сокращать. Об этом сообщила «Российская газета».

Одной из причин появления этого проекта стало то, что родители часто обращаются как в Госдуму, так и в общественные объединения с просьбой защитить их трудовые права.

«Правительство поддержало мой законопроект об увеличении возраста детей, гарантирующий сохранение рабочего места за их матерью-одиночкой или за отцом, который в одиночку воспитывает детей. В действующей редакции Трудового кодекса это 14 лет. Предложение – увеличить его до 16», – написал в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Псковские гребцы привезли медали с Первенства России среди юношей и девушек

26 июля 2023

Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре

26 июля 2023

50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети

26 июля 2023

В Усвятском районе ведётся благоустройство общественной территории

26 июля 2023

Камеры видеонаблюдения установят в подземных переходах в Великих Луках

26 июля 2023

Вышка мобильной связи в деревне Горожане заработает на следующей неделе

26 июля 2023

В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

26 июля 2023

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...