Работодатели не смогу сокращать одиноких родителей, чьи дети не достигли 16 лет

20:34, 26 июля 2023, ПАИ

Правительство поддержало законопроект о дополнительных трудовых гарантиях одиноким родителям, воспитывающим детей до 16 лет. Работодателям будет запрещено их сокращать. Об этом сообщила «Российская газета».

Одной из причин появления этого проекта стало то, что родители часто обращаются как в Госдуму, так и в общественные объединения с просьбой защитить их трудовые права.

«Правительство поддержало мой законопроект об увеличении возраста детей, гарантирующий сохранение рабочего места за их матерью-одиночкой или за отцом, который в одиночку воспитывает детей. В действующей редакции Трудового кодекса это 14 лет. Предложение – увеличить его до 16», – написал в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.