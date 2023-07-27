В Бежаницкой школе производится ремонт спортивного зала

00:14, 27 июля 2023, ПАИ

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в Бежаницкой школе производится капитальный ремонт спортивного зала. Об этом сообщила газета «Сельская новь».

В настоящее время там уже заменены окна, покрашен потолок. Однако работы предстоит ещё много: требуется заменить электропроводку, покрасить стены, установить светильники и новые двери.

Администрация района контролирует качество и сроки выполнения работ, однако глава района Сергей Михеев выражает обеспокоенность, уложится ли подрядная организация в указанный в контракте срок (до 1 августа): в середине августа начнётся приёмка школ к новому учебному году.