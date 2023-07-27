В России предложили обязать заводчиков домашних животных платить налоги

12:54, 27 июля 2023, ПАИ

Заводчиков домашних животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что законопроектом планируется решить проблему так называемых «чёрных заводчиков».

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьёзную проблему так называемых чёрных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных, в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. Известный мне пример – рекорд – 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», – объяснил он.

Как подчеркнул Владимир Бурматов, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

«Эти заводчики не состоят как правило ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных», – отметил депутат.

Он рассказал про случай, когда таксу якобы с родословной принесли на приём к врачу. Оказывается, что рост животного был в несколько раз больше, чем это предусматривает порода. Владимир Бурматов уточнил, что также достаточно часто встречаются случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условия, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», – заключил Владимир Бурматов.