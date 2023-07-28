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Общество

Более 30 млн рублей направят на ремонт дороги в Псковском районе

Ремонт автомобильной дороги общего пользования от трассы Псков – Кислово – Палкино до деревни Бабаево (через Выбуты) планируется провести в Псковском районе. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.

Фото: ПАИ

Подрядчик должен будет выполнить укладку покрытия дороги из асфальтобетонных смесей, укрепить обочины, а также смонтировать антивандальную остановку.

Максимальная цена контракта составляет 33 960 186,04 рубля. Дата начала исполнения контракта определена с даты его заключения, срок исполнения – 27 декабря 2024 года.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. 

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

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