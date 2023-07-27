Подросток госпитализирован в результате ДТП в Опочецком районе

22:33, 27 июля 2023, ПАИ

В деревне Разувайка Опочецкого района произошло столкновение автомобиля Lada Vesta и мотоцикла. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, подросток двигался по дороге на мотоцикле. Автомобиль Lada Vesta выезжал со двора. Водитель машины не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего произошло столкновение.

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На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.