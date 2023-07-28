Александр Голышев: Африка играет важную роль в торжестве многополярного мира

12:02, 28 июля 2023, ПАИ

Африка играет важную роль в торжестве многополярного мира. Об этом ПАИ заявил российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Африка – второй континент в мире по величине и численности населения. Он играет важную роль в торжестве многополярного мира. Это регион больших возможностей. Он обладает колоссальными запасами минерального сырья, многочисленным и быстро растущим населением», – сказал он.

В то же время Александр Голышев отметил, что Африка – наиболее отсталая часть мирового хозяйства. «Это итог колониального прошлого, хищнической политики Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. Совсем другая позиция была у СССР. Его политика способствовала освобождению африканских народов. После Второй мировой войны началось освободительное движение африканских стран. Продолжая курс СССР, Россия простила государствам Африки более 20 миллиардов долларов долгов перед СССР», – сказал эксперт.

Также он отметил, что в последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень и продолжает развиваться.

«После провала коллективным Западом «зерновой сделки», Россия готова бесплатно поставлять сельскохозяйственную продукцию в беднейшие страны этого региона и всемерно содействовать африканским партнёрам в укреплении национального и культурного суверенитета. Попытки Вашингтона укрепиться на этом континенте объясняются главным образом их желанием ограничить влияние на него Москвы и Пекина. При этом США в ответ на свои устремления экономического неоколониализма, сталкиваются с проблемой недоверия со стороны африканских стран. Не забыт и их рабовладельческий опыт. И при всех разговорах о демократии с отмены расовой дискриминации в США прошло всего 58 лет», – добавил Александр Голышев.

Он напомнил, что межрасовые браки были официально разрешены только с 1967 года. Их количество, как доля новых браков, увеличилось с 3 % в 1967 году до 19 % в 2019 году. Имея подчас горький исторический опыт, Африка стремится выстроить равноправные отношения с ведущими мировыми державами в гуманитарной и экономической сферах, особенно с Россией, которая не запятнала себя проявлением расизма, превосходства по национальному или религиозному признаку и всегда открыта к сотрудничеству, уточнил эксперт.

«Сегодня картина мира немыслима без народов африканского континента и форум «Россия – Африка» открывает новую страницу наших взаимоотношений в решении региональных и глобальных вопросов», – заключил Александр Голышев.