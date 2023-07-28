Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают в тур по новостройкам

Псковичи могут стать участниками тура по новостройкам 5 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Участники тура смогут не только познакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки», – подчеркнули организаторы.

Фото предоставлено организаторами

В ближайшем туре участники посетят пять жилых комплексов:

  • «Smart квартал» (улица Инженерная и улица Юности),
  • ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская),
  • ЖК «Заречье PARK» (улица Алексея Алёхина),
  • ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская),
  • ЖК «Семейный» (улица Достовалова).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой.

«Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 70-22-42. Отъезд состоится в 5 августа в 11:00. Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

МегаФон ускорил интернет на дачах в Псковском районе

28 июля 2023

Наталья Исакова: Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена

28 июля 2023

Енотовидная собака и медведь: в Полистовском заповеднике обнаружили самое оживлённое место

28 июля 2023

Турпотенциал Псковской области представили специалистам из Китая

28 июля 2023

Туристический потенциал Псковской области презентуют в Витебске 

28 июля 2023

О несуществующих раскопках 20-летней давности в Пскове рассказала специалист

28 июля 2023

Откуда берётся мусор в Писковичах, рассказали в «Экопроме»

28 июля 2023

Псковичей приглашают в тур по новостройкам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...