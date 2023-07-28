Мифы о пользе пиявок в лечении варикоза развеял псковский специалист

17:30, 28 июля 2023, ПАИ

О мифах при лечении варикоза рассказал сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Люди любят ставить пиявок на варикозные вены, не осознавая того, что их может ждать в дальнейшем. А это такие осложнения, как воспаление вен, это возможность занесения инфекции в вены, то есть развитие тромбофлебита, а также кровотечения. Когда у человека есть варикоз, в любом случае есть риск, что может начаться кровотечение из вены, а пиявки могут только способствовать этому», – объяснил он.

Ранее специалист рассказал о том, почему нельзя медлить с лечением варикозной болезни.