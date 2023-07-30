В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

14:18, 30 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– регистрация кандидатов и прием заявлений на ДЭГ: как это работает;

– потенциал китайских инвестиций в Псковскую область;

– опыт импортозамещения - мнение председателя комитета по промышленности и торговли Госдумы Владимира Гутенева;

– обратные связи и социальные сети - экспертное интервью руководителя управления социологии АНО «Диалог» Елены Удаловой.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.