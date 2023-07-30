Фестиваль рыбной ловли «Клёвое место» состоялся в Пустошкинском районе

17:07, 30 июля 2023, ПАИ

Фестиваль рыбной ловли «Клёвое место», приуроченный к Дню Военно-Морского Флота, состоялся на озере Сверзно Пустошкинского района. Об этом сообщает газета «Вперёд».

В фестивале принимали участие как местные жители района, так и гости. Всего было зарегистрировано 15 рыбаков. Праздничная рыбалка была организована администрацией Пригородной волости совместно с работниками учреждения культуры при участии районного руководства.

«Флотилия участников увлекательных состязаний бороздила воды озера, вернее сказать, тихо охотилась, а на берегу, как всегда, измеряли, взвешивали и хвастались уловом! Самый большой улов составил 5,110 кг. Самую большую рыбу (3,005 кг) поймал Виктор Цветков, а самую маленькую (20 граммов) – восьмилетний рыбачок Максим Шипоников! Ещё один мальчик участвовал в рыбной ловле – 9-летний Артём Васильев», – уточнили в газете.



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова



Фото: Марина Жуланова









По традиции маленьких рыб выпустили обратно в озеро.