Лисички переманили: псковичи делятся фотографиями с тихой охоты

20:03, 30 июля 2023, ПАИ

Псковичи продолжают собирать грибы и ягоды в лесах региона. Своими фотографиями жители делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»











Так, Анна Васильева нашла грибы в лесу под Псковом.



Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»









А Ирина Курочкина собрала ведро грибов в лесу в Псковском районе. «Уже появились маслята», – написала она.

Помимо этого, фотографиями своего «улова» поделилась Анна Пшеницына из Гдовского района. «Думала съездить за малиной, но лес после дождя слишком сырой. Наверное, в этом году больше за ней не поеду. Она уже осыпается. Поехала за черникой. Много собрать не получилось, лисички переманили», – отметила женщина.

Ранее сообщалось, что «кровавый зуб» нашли в лесах Псковской области.