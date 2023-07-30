Лисички переманили: псковичи делятся фотографиями с тихой охоты
Псковичи продолжают собирать грибы и ягоды в лесах региона. Своими фотографиями жители делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Анна Васильева/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
Так, Анна Васильева нашла грибы в лесу под Псковом.
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Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Ирина Курочкина/группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»
А Ирина Курочкина собрала ведро грибов в лесу в Псковском районе. «Уже появились маслята», – написала она.
Помимо этого, фотографиями своего «улова» поделилась Анна Пшеницына из Гдовского района. «Думала съездить за малиной, но лес после дождя слишком сырой. Наверное, в этом году больше за ней не поеду. Она уже осыпается. Поехала за черникой. Много собрать не получилось, лисички переманили», – отметила женщина.
Ранее сообщалось, что «кровавый зуб» нашли в лесах Псковской области.
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