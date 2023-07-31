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Париться вениками из ржаной соломы советует сегодня народный календарь

Омельянов день наступил по народному календарю сегодня, 31 июля, пишет calend.ru.

Святой мученик Емилиан, память которого совершается в этот день, пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника (IV век). Император разослал по всем областям указ, согласно которому христиан следовало предавать смерти. В Доростоле на берегу Дуная, где жил Емилиан, указ зачитали на городской площади.

Возмущенный жестоким решением императора, Емилиан отправился на языческое капище, разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. Когда горожане обнаружили, что капище разгромлено, они в ярости начали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невиновного человека, и признался в своем поступке. Мужчину схватили и привели к судье Капитолину.

По приказу сановника Емилиана долго били, а затем осудили на сожжение. Однако мученик не погиб в костре, зато пламя опалило многих язычников, пришедших посмотреть на казнь. Когда огонь погас, святой Емилиан лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.

На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. После окончания страды серпы выкладывали на сжатой полосе кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года.

Лучшим отдыхом после страды была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы. В баню заходили с поклоном – чтобы не обидеть банного духа.

С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек – они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», – приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туесами.

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