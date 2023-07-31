Советы для детей по безопасности в интернете дал псковский эксперт

12:48, 31 июля 2023, ПАИ

Советы для детей по безопасности в интернете дал председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Он отметил, что важно установить сложный пароль и стараться менять его раз в пару месяцев. Также хороший способ защиты – двухфакторная аутентификация. Василий Демидов уточнил, что нужно стараться не использовать одинаковые пароли на различных площадках и также не хранить их в компьютере в папке паролей.

«Важно обращать внимание на сайты, особенно где вводите свои данные, так как мошенники любят создавать приложения и сайты, похожие на оригинал, с целью хищения логинов и паролей, данных ваших карт. В названии сайта не должно быть ошибок и пропущенных букв», – рассказал Василий Демидов.

Он добавил, что в вопросах с телефонными мошенниками и переходами по ссылкам важно уделять внимание тому, от кого пришло сообщение и какой именно текст. «Часто, переходя по ссылке, можно попасть не туда и оставить все свои данные, особенно где пишут, что вы выиграли приз. Старайтесь не переходить по ссылкам. Надо помнить, что сотрудники банка не спрашивают номер и код карты», – заметил Василий Демидов.

По его словам, нужно также смотреть за размещением информации в социальных сетях, так как часто мошенники используют информацию из личных аккаунтов и считывают её. При помощи этого мошенникам проще вызвать доверие у обладателя страницы.

«Проверяйте информацию, которую вам скидывают. Сейчас очень много фейковых новостей», – обратил внимание Василий Демидов.

Эксперт также добавил, что стоит обращать внимание и на подключение к незнакомому Wi-Fi. «Бесплатный Wi-Fi не всегда может быть безопасным. Старайтесь не пользоваться важными приложениями, когда подключились к Wi-Fi».

И заключительный совет, который дал Василий Демидов, – не верить онлайн-заработкам.

«Не ведитесь на объявления о высоком и лёгком заработке, где вас пытаются убедить вложиться в сверхприбыльный проект, для участия в котором нужно внести деньги сразу», – заключил Василий Демидов.