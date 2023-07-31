Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Советы для детей по безопасности в интернете дал псковский эксперт

Советы для детей по безопасности в интернете дал председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Он отметил, что важно установить сложный пароль и стараться менять его раз в пару месяцев. Также хороший способ защиты – двухфакторная аутентификация. Василий Демидов уточнил, что нужно стараться не использовать одинаковые пароли на различных площадках и также не хранить их в компьютере в папке паролей.

«Важно обращать внимание на сайты, особенно где вводите свои данные, так как мошенники любят создавать приложения и сайты, похожие на оригинал, с целью хищения логинов и паролей, данных ваших карт. В названии сайта не должно быть ошибок и пропущенных букв», – рассказал Василий Демидов.

Он добавил, что в вопросах с телефонными мошенниками и переходами по ссылкам важно уделять внимание тому, от кого пришло сообщение и какой именно текст. «Часто, переходя по ссылке, можно попасть не туда и оставить все свои данные, особенно где пишут, что вы выиграли приз. Старайтесь не переходить по ссылкам. Надо помнить, что сотрудники банка не спрашивают номер и код карты», – заметил Василий Демидов.

По его словам, нужно также смотреть за размещением информации в социальных сетях, так как часто мошенники используют информацию из личных аккаунтов и считывают её. При помощи этого мошенникам проще вызвать доверие у обладателя страницы.

«Проверяйте информацию, которую вам скидывают. Сейчас очень много фейковых новостей», – обратил внимание Василий Демидов.

Эксперт также добавил, что стоит обращать внимание и на подключение к незнакомому Wi-Fi. «Бесплатный Wi-Fi не всегда может быть безопасным. Старайтесь не пользоваться важными приложениями, когда подключились к Wi-Fi».

И заключительный совет, который дал Василий Демидов, – не верить онлайн-заработкам.

«Не ведитесь на объявления о высоком и лёгком заработке, где вас пытаются убедить вложиться в сверхприбыльный проект, для участия в котором нужно внести деньги сразу», – заключил Василий Демидов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. День ВМФ России в Пскове

31 июля 2023

Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

31 июля 2023

Более 1500 невельских улиток раскупили на Днях Псковской области в Витебске

31 июля 2023

Дни Псковской области в Витебске прошли без технических неполадок

31 июля 2023

До +28 градусов ожидается в Псковской области 1 августа

31 июля 2023

Советы для детей по безопасности в интернете дал псковский эксперт

31 июля 2023

Масштаб Дней Псковской области в Витебске поразил белорусов – Ольга Тимофеева

31 июля 2023

Почти 40% псковичей метеозависимы – опрос


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...