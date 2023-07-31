Псковская горбольница передала кожные антисептики на Херсонщину

18:16, 31 июля 2023, ПАИ

Псковская городская больница передала посылку с кожными антисептиками для медучреждения Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном Центре поддержки Добровольчества Псковской области.

«Вот такие гости сегодня прибыли в штаб «Мы вместе» в Пскове. А это значит, что мы все ещё принимаем гуманитарную помощь для пострадавших Херсонской области», — отметили в учреждении.

Волонтеры принимают гуманитарную помощь в Пскове по адресу улица Конная, 2. Принести вещи в штаб можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

В настоящее время гражданам нужны: детское питание и подгузники; предметы первой необходимости: туалетная бумага, зубные пасты, дезодоранты, одноразовые пеленки, салфетки; продукты питания: крупы, чай, кофе, сахар, сладости; текстиль: полотенца, постельное, подушки и одеяла; бытовые предметы: столовые приборы, посуда; бытовая химия: порошки, жидкое мыло, шампуни, пены для бритья, расчёски, а также тазы и ведра; одежда всех размеров: халаты, пижамы, спортивные и домашние костюмы, хлопчато-бумажные футболки, нижнее белье, носки.