Предстоящий матч псковской команды за Кубок России по футболу обсуждают в медиацентре ПАИ

14:34, 31 июля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая встрече футбольного клуба «Псков» с великолукской командой «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России, проходит в медиацентре ПАИ. Спортивное мероприятие состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 2 августа.

Как команда оценивает свои шансы на победу в матче? В каком составе будет бороться, ждёт ли на трибунах болельщиков? Как псковский футбол чувствует себя в последние годы? Какие планы и перспективы у псковских футболистов на этот год?

Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, главный тренер ФК «Псков» Игорь Васильев и президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.