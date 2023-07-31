Стала известна причина возгорания локомотива на станции Моглино

17:35, 31 июля 2023, ПАИ

Стали известны подробности пожара в тепловозе. Напомним, происшествие произошло 30 июля на перегоне Моглино – Новый Изборск в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В локомотиве выгорела кабина машиниста и высоковольтная камера. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования внутри высоковольтной камеры локомотива.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке. Напомним, что по факту ЧП транспортная прокуратура организовала проверку.