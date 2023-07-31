Транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания тепловоза в Псковском районе

17:26, 31 июля 2023, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания тепловоза в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с возгоранием тепловоза на перегоне Моглино – Новый Изборск», – рассказали в прокуратуре.

По предварительным данным, происшествие случилось 30 июля в 17:16 на 17-м километре перегона в районе деревни Токарево.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – отметили в ведомстве.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.