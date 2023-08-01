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Общество

Почти половину псковичей не устраивает зарплата в конверте – опрос

45 % псковичей против «чёрной» зарплаты, следует из опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

На зарплату в конверте сегодня согласны 37 % псковичей. Категорически против «серых» схем сегодня 45 %.

Мужчины соглашаются на «чёрную» зарплату в полтора раза чаще женщин (44 % против 28 %). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 35 %, то среди старшего поколения – 40 %. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц – 43 %.

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