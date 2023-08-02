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Общество

«Псковавтодору» не хватает прорабов

О нехватке специалистов, занимающихся содержанием дорог, заявил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Я не скажу, что потребность большая, но проблематика есть. Не хватает именно специалистов на линии: прорабов, которые непосредственно занимаются не только стройками и ремонтами, а именно содержанием дорог. Нужен постоянный контроль за всем. Но есть проблема: людей не хватает», – рассказал он.

Гость эфира отметил, что не хватает специалистов, которых можно было бы обучать в Псковской области.

«Допустим, человек, который живёт в Пскове, отучился на дорожника, мастера, грейдериста, и он понимает, что ему есть куда пойти. Привлекать из других регионов зарплатой сложно. Все же понимают, что если приехать, допустим, из Питера или Москвы, там уровень зарплат другой совсем», – пояснил Павел Кипрушев.

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