«Псковавтодору» не хватает прорабов

20:38, 02 августа 2023, ПАИ

О нехватке специалистов, занимающихся содержанием дорог, заявил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я не скажу, что потребность большая, но проблематика есть. Не хватает именно специалистов на линии: прорабов, которые непосредственно занимаются не только стройками и ремонтами, а именно содержанием дорог. Нужен постоянный контроль за всем. Но есть проблема: людей не хватает», – рассказал он.

Гость эфира отметил, что не хватает специалистов, которых можно было бы обучать в Псковской области.

«Допустим, человек, который живёт в Пскове, отучился на дорожника, мастера, грейдериста, и он понимает, что ему есть куда пойти. Привлекать из других регионов зарплатой сложно. Все же понимают, что если приехать, допустим, из Питера или Москвы, там уровень зарплат другой совсем», – пояснил Павел Кипрушев.