Директор Псковавтодора станет гостем программы на «Серебряном дожде»

12:20, 02 августа 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев.

По каким крупным проектам в регионе Псковавтодор в этом году выступает в качестве заказчика работ, а по каким – в качестве исполнителя? Довольны ли в Псковавтодоре подрядчиками, с которыми приходится работать? Какой техникой располагает организация и есть ли планы по расширению её парка? Как Псковавтодор работает с жалобами и обращениями граждан? Есть ли у предприятия кадровая проблема и как её решить?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 672-883.