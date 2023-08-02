До 240 километров в день проходит техника во время уборки улиц Пскова

17:34, 02 августа 2023, ПАИ

Ежедневно спецтехника во время уборки улиц Пскова может пройти до 240 километров. Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас приобретено четыре пылесоса. Один на базе КамАЗа, один прицепной и два маленьких тротуарных пылесоса», – рассказал он.

По словам спикера, километраж у каждой единицы техники разный.

«Допустим, тротуарные пылесосы от 30 до 50 километров в день могут наматывать. Если это коммунально-дорожная машина, то она может от 120 до 240 километров. Пробег у МТЗ, так называемых белорусских петушков, на самом деле разный. Может до 100 километров доходить в зависимости от поставленных задач», – объяснил Павел Кипрушев.

Он добавил, что такой большой километраж зависит от того, что маршрут спецтехники зациклен, и периодически она проезжает по одним и тем же участкам дорог.

Также гость программы подчеркнул, что перемещение каждой машины постоянно отслеживается.

«У нас техника оснащена ГЛОНАСС, а также имеется диспетчерская служба. Соответственно, мы всегда понимаем, где, в какой момент, какая машина, где была, простаивала, не простаивала, двигалась или нет», – заключил Павел Кипрушев.