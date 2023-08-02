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Общество

До 240 километров в день проходит техника во время уборки улиц Пскова

Ежедневно спецтехника во время уборки улиц Пскова может пройти до 240 километров. Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«У нас приобретено четыре пылесоса. Один на базе КамАЗа, один прицепной и два маленьких тротуарных пылесоса», – рассказал он.

По словам спикера, километраж у каждой единицы техники разный.

«Допустим, тротуарные пылесосы от 30 до 50 километров в день могут наматывать. Если это коммунально-дорожная машина, то она может от 120 до 240 километров. Пробег у МТЗ, так называемых белорусских петушков, на самом деле разный. Может до 100 километров доходить в зависимости от поставленных задач», – объяснил Павел Кипрушев.

Он добавил, что такой большой километраж зависит от того, что маршрут спецтехники зациклен, и периодически она проезжает по одним и тем же участкам дорог.

Также гость программы подчеркнул, что перемещение каждой машины постоянно отслеживается.

«У нас техника оснащена ГЛОНАСС, а также имеется диспетчерская служба. Соответственно, мы всегда понимаем, где, в какой момент, какая машина, где была, простаивала, не простаивала, двигалась или нет», – заключил Павел Кипрушев.

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