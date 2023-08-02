Жительница Опочки стала победительницей приуроченного ко Дню ВДВ конкурса

23:12, 02 августа 2023, ПАИ

В День ВДВ на сцене Зелёного театра в Пскове состоялся праздничный концерт «Творческий десант» для воинов-десантников Псковского гарнизона и жителей города, в котором приняли участие победители конкурса «Во славу десантного братства – 2023», сообщила пресс-служба Дома офицеров.

Накануне прошёл всероссийский фестиваль-конкурс, в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители из 12 муниципалитетов Псковской области, Санкт-Петербурга, Оренбурга, 76-й ДШД, УМВД России по Псковской области, общественной организации «Союз десантников Псковской области», управления Росгвардии.

Обладателем Гран-при конкурса стала Дарья Романова из Опочки.