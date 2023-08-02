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Общество

Сотрудники УФСИН почтили память 6-й роты 

Мероприятие состоялось в 93-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск России. Псков неразрывно связан с ВДВ. Псковичи имеют особенное отношение к этому празднику, ведь именно в Пскове дислоцируется легендарная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия – старейшее из существующих соединений ВДВ. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН

Отдать дань памяти воинам-десантникам, отдавшим свои жизни ради мирного неба для россиян, собрались личный состав аппарата управления и уголовно-исполнительной инспекции. Почтив память погибших минутой молчания, они возложили цветы к подножию монумента «Купол» в дер. Череха Псковского района.

«Живя и работая на Псковщине, священный долг каждого жителя – помнить Героев. Героев своей территории, своего народа, своей страны. 6 рота – пример настоящего мужества и отваги. Мы низко кланяемся подвигу молодых ребят, толком и жизнь не познавших, но познавших жестокую войну, спасибо им за мир!» – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

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