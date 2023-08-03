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Общество

Более 150 километров дорог отремонтируют в Псковской области

Более 150 километров дорог в Псковской области приведут в порядок в этом году. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«В этом году отдел ремонтов по программам «Безопасные качественные дороги» и «Содействие» заключил контракты на ремонт 18 дорог. Это порядка 154 километров дорог надо привести в нормативное состояние. На реализацию этого объёма заложено около трёх миллиардов рублей», – пояснил спикер.

Он также отметил, что в рамках доведённых лимитов и объёмов в этом году Псковавтодору предстоит привести в порядок собственными силами около 34 километров дорог.

К ним относятся маршруты Псков – Кислово – Палкино и Неёлово – Кудина Гора. Готовится к сдаче и участок (четыре километра) на дороге Остров – Новоржев, который начали ремонтировать ещё в прошлом году.

По словам Павла Кипрушева, в ближайшее время также начнётся ремонт первого участка автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Подрядчик выполнит работы на участке дороги протяжённостью порядка 70 километров.

Кроме того, отдел дорожного строительства и проектирования, который занимается реконструкцией дорог, заключил контракты на ремонт 34 километров дорог. На эти цели выделено порядка 2,5 млрд рублей.

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