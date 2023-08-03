Обочины дорог повторно обработают от борщевика в Псковской области

11:22, 03 августа 2023, ПАИ

Повторную обработку обочин дорог проведут от борщевика в Псковской области, сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В этом году мы приобрели три ёмкости по 600 литров и одну на 300 литров. Эти ёмкости вешаются на трактор, и туда заливается смесь гербицидов. Там также имеется распылитель – своеобразная стрела, которая может как на 14 метров растянуться, так и сложиться в зависимости от полосы отвода», – отметил он.

По словам спикера, в ближайшее время вдоль обочин дорог Псковской области будет проведена повторная обработка от борщевика.

«В этом году мы, уже начиная с мая, провели первый этап опрыскивания по всей Псковской области. Собственными силами мы закупили 4 000 литров и уже их использовали. Сейчас проторговали в рамках второго этапа ещё 4 000 литров и будем повторно вырабатывать», – рассказал Павел Кипрушев.

Гость эфира также добавил, что в первую очередь будут обрабатываться новые локации либо ранее обработанные, где борщевик всё-таки пророс.