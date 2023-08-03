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Общество

Научить учёного: «Летний институт» для преподавателей открывается в ПсковГУ

Уже в августе на площадках трёх российских вузов будет реализован совершенно новый проект «Летний институт». Участников мероприятия ждут практические занятия, стажировки на базе университетов-партнёров, встречи с экспертами из научного сообщества, анализ кейсов, а также насыщенная экскурсионная программа. Одной из базовых организаций для проекта стал и Псковский государственный университет. В преддверии начала мероприятия о нём рассказал его руководитель, начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ. На фото начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов

«Проект направлен на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России, установление и развитие образовательной, исследовательской и проектной кооперации между российскими исследователями и их коллегами из стран постсоветского пространства», – рассказал Василий Фролов.

«Летний институт» для преподавателей и исследователей по направлению «Российская культура и ценности (язык, литература, культуроведение)» стартует 14 августа на базе Псковского государственного университета. Партнёрами псковского вуза выступают ещё три российских университета: Российский государственный гуманитарный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет, Московский государственный лингвистический университет.

ПсковГУ с 14 по 27 августа примет у себя 25 молодых преподавателей и исследователей из четырёх стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В Псков приедут молодые филологи и лингвисты из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека.

По словам Василия Фролова, в рамках участия в проекте «Летний институт» молодые преподаватели и исследователи пройдут повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которая была специально разработана ведущими учёными-филологами Псковского государственного университета под данный проект.

Кроме того, молодые люди примут участие в исследовательских стажировках на базе таких ведущих вузов и исследовательских институтов России, как Высшая школа экономики, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Институт русской литературы РАН.

«Если говорить чуть более подробно о программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», то здесь следует отметить, что она предполагает погружение в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы Псковского государственного университета и его организаций-партнёров по проекту, – отметил Василий Фролов. – Её слушатели познакомятся с ведущими российскими и псковскими учёными, занимающимися вопросами лингвокультурологического описания русского языка, создания специальных словарей, необходимых для преподавания русского языка как иностранного, современной методики преподавания русского языка инофонам, отражения культурных ценностей и традиций в русской литературе и специфики работы с литературными текстами в иноязычной аудитории, изучения коммуникационных процессов в глобальном и академическом контексте».

В рамках организации и проведения на базе ПсковГУ образовательной части проекта предпочтение будет отдано формам, предполагающим диалог, взаимный обмен мнением, активное вовлечение слушателей в учебный процесс. «А это значит, что преподаватели и эксперты образовательной программы в своей работе будут использовать такие форматы, как дискуссионный клуб, мастер-класс, семинар, круглый стол и другое. Кроме того, с целью максимального погружения иностранных слушателей программы в среду пребывания, предусмотрены и мероприятия культурно-образовательного характера», – рассказал куратор проекта.

Запланированы для участников «Летнего института» и экскурсии в Изборск, Пушкинский Заповедник, Псково-Печерский монастырь, Москву и Санкт-Петербург. Молодые учёные и преподаватели также посетят Мирожский монастырь, Поганкины палаты, Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина, спортивно-развлекательный центр «Простория» и Псковскую областную филармонию.

27 августа заканчивается пребывание молодых преподавателей и учёных в Пскове, но не заканчивается проект в целом. Организаторами проекта разработана программа постсопровождения участников проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». В рамках этой программы запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации учёных ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвящённого анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».

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