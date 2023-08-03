Крупный бизнес в Псковской области нарастил объём кредитов на 41 %

12:47, 03 августа 2023, ПАИ

Портфель кредитов, выданных предприятиям Псковской области, за год увеличился на 34 %. На 1 июня 2023 года он составил 64,2 миллиарда рублей. Годовые темпы прироста корпоративного портфеля в регионе оставались более высокими, чем по России в целом (26 %). Темп прироста корпоративного кредитного портфеля на 1 июня 2022 года был меньше и составлял 27 %. Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Там подчеркнули, что более половины корпоративного кредитного портфеля Псковской области приходилось на сельскохозяйственные предприятия. По сравнению с 1 июня 2022 года кредитный портфель в сельскохозяйственной отрасли региона увеличился более чем в 1,6 раза – до 32,7 млрд рублей.

Как отмечается в июльском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», в сельском хозяйстве региона реализуются инвестиционные проекты. Так, крупное предприятие Псковской области сообщило об увеличении в текущем году поголовья крупного рогатого скота молочного направления, а также его продуктивности.

В то же время корпоративный кредитный портфель предприятий химической промышленности Псковской области за год вырос в 7,6 раз. Ранее в февральском докладе о региональной экономике уже отмечалось, что в Псковской области ввели в эксплуатацию предприятие по производству современной ПЭТ-плёнки. Как ожидается, при выходе на проектную мощность компания полностью удовлетворит запросы отечественных производителей из пищевой отрасли, автопрома, производства медицинских товаров и других отраслей.

В отделении банка рассказали, что в Псковской области отмечена самая значительная на Северо-Западе доля кредитов, приходящаяся на предприятия малого и среднего бизнеса (МСП). На долю МСП приходится 37 % совокупного кредитного портфеля предприятий, в то время как средний показатель по регионам Северо-Западного федерального округа составил 15 %.

Драйвером корпоративного кредитования в регионе является крупный бизнес, который за год нарастил объём привлечённых кредитных ресурсов на 41 %. За этот же период кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 23 %.