О перспективах развития цифрового телевидения рассказали псковичам

14:35, 03 августа 2023, ПАИ

О перспективах развития псковского телерадиовещания на ближайшее будущее рассказал директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В перспективах – третий мультиплекс. Пока вопрос с ним решается на государственном уровне. Никаких глобальных решений пока не принято, но такие возможности есть. Проблема в том, что для запуска третьего мультиплекса нужно большее количество вещателей. В будущем это предусматривается», – отметил он.

По словам спикера, на ближайшее будущее планируется улучшение качества вещания.

«Стереовещание, HD-качество, плюс технологии ОТТ, которые позволяют зрителю, используя современные смарт-телевизоры, принимать участие в каких-то голосованиях, например. Такая обратная связь с помощью интернета появляется», – рассказал Александр Лаптиев.

Напомним, единственный областной телеканал «Первый Псковский» теперь доступен всем жителям региона. Для владельцев кабельного телевидения эфир можно смотреть на 21-й кнопке. Если кабеля нет, то дважды в сутки программы «Первого Псковского» можно посмотреть на федеральном канале ОТР с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.