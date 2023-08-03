Мастер-класс по раздельному сбору отходов пройдёт в Пскове 10 августа
Мастер-класс по раздельному сбору отходов пройдёт в Пскове 10 августа с 18:00 до 20:00. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков | Институт переработки вторсырья» в соцсети «ВКонтакте».
Участники узнают, есть ли раздельный сбор отходов в Пскове и для чего он нужен.
«Напоим вкусным чаем (обязательно возьмите с собой термокружку или многоразовую посуду) и расскажем о раздельном сборе отходов в нашем городе», – заверили организаторы.
Мастер-класс состоится на улице Максима Горького, 1, квартира 52 (заезд от «Электрона» по улице Киселёва.
Организаторы просят оставить комментарий о своём участии под публикацией о мероприятии в соцсети «ВКонтакте».
Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону
Специалист – о реставрации Псково-Печерского монастыря: Простоит минимум 150-200 лет
Об интересе к участию в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье