Мастер-класс по раздельному сбору отходов пройдёт в Пскове 10 августа

16:27, 03 августа 2023, ПАИ

Мастер-класс по раздельному сбору отходов пройдёт в Пскове 10 августа с 18:00 до 20:00. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков | Институт переработки вторсырья» в соцсети «ВКонтакте».

Участники узнают, есть ли раздельный сбор отходов в Пскове и для чего он нужен.

«Напоим вкусным чаем (обязательно возьмите с собой термокружку или многоразовую посуду) и расскажем о раздельном сборе отходов в нашем городе», – заверили организаторы.

Мастер-класс состоится на улице Максима Горького, 1, квартира 52 (заезд от «Электрона» по улице Киселёва.

Организаторы просят оставить комментарий о своём участии под публикацией о мероприятии в соцсети «ВКонтакте».