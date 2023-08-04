Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрацию Михайловского собора в Печорах планируют начать весной 2024 года

Реставрацию Михайловского собора в Псково-Печерском монастыре планируют начать весной 2024 года. Об этом рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Приступить к реставрационным работам специалисты планируют после завершения работ в Сретенской и Благовещенской церкви. «Собор является основным местом для богослужений и вмещает большое количество людей. С митрополитом Тихоном [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. – ПАИ] мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Где-то на полтора-два года нужно будет закрыть храм», – отметил Денис Василенко. 

По его словам, проект для реставрации собора был сделан полтора года назад.

«Здесь еще такой момент – проект сделан полтора года назад, следовательно, в него вложены расценки того времени. Нам придётся немного актуализировать его, но это никак не повлияет на то, что мы начнём работу», – заключил Денис Василенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу

04 августа 2023

Развитие Гдовского района обсудили в медиацентре ПАИ

04 августа 2023

ОМОН обеспечит безопасность на фестивале в Гдовском районе

04 августа 2023

Кадровую политику в сфере медицины обсуждают в медиацентре ПАИ

04 августа 2023

Физики-ядерщики обнаружили новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря

04 августа 2023

Съёмки многосерийного фильма «Казачок» проходят в Пскове

04 августа 2023

Реставрацию Михайловского собора в Печорах планируют начать весной 2024 года

04 августа 2023

16 тайников с деньгами нашли псковские таможенники за полгода


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...