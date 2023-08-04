Реставрацию Михайловского собора в Печорах планируют начать весной 2024 года

11:07, 04 августа 2023, ПАИ

Реставрацию Михайловского собора в Псково-Печерском монастыре планируют начать весной 2024 года. Об этом рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Приступить к реставрационным работам специалисты планируют после завершения работ в Сретенской и Благовещенской церкви. «Собор является основным местом для богослужений и вмещает большое количество людей. С митрополитом Тихоном [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. – ПАИ] мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Где-то на полтора-два года нужно будет закрыть храм», – отметил Денис Василенко.

По его словам, проект для реставрации собора был сделан полтора года назад.

«Здесь еще такой момент – проект сделан полтора года назад, следовательно, в него вложены расценки того времени. Нам придётся немного актуализировать его, но это никак не повлияет на то, что мы начнём работу», – заключил Денис Василенко.