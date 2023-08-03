Денис Василенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:16, 03 августа 2023, ПАИ

Гостем программы «Минкульт» станет директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко. Очередной выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выйдет сегодня, 3 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Финишная прямая: празднование 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, положившего начало и самому городу Печоры, совсем скоро. Все ли объекты концепции реставрации удаётся воплотить в жизнь?

Восьмое чудо света: почему так называют Пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и что предусматривает проект его реставрации?

Неучтённые улицы: что искала в монастыре экспедиция физиков-ядерщиков?

Уникальные находки: как при реставрации сохранить артефакт, не превратив его в новодел.

Стильные: как идёт реконструкция коммунальной инфраструктуры города и удалось ли придерживаться северорусского купеческо-дворянского стиля?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.