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Общество

Керамиды, тайные ходы и послания: Какие артефакты находят реставраторы в Псково-Печерском монастыре

Об уникальных находках, обнаруженных в ходе реставрации Псково-Печерского монастыря, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Недавно вскрывали стену в Благовещенской церкви и прямо в кладке обнаружили керамиду XVI века. В башнях нашли старинное граффити петровских стрельцов с надписями на старорусском языке, нарисованное пушкой, лошадью. Потом нашли на чердаке в церкви Сорока мучеников целую коробку книг церковного протокола 1925 года. Такие книги нам помогают при проектировании. В них указано, какой материал использовался при ремонте, там даже сметы есть, только написаны от руки. В них самая ценная информация, мы понимаем, как ремонтировался в 1925 году этот храм, и можем оценить состояние», – отметил гость программы.

Также реставраторы обнаружили во время работ много различных монет: полушку XVI–XVII века, пфенниг 1912 года, царскую копейку с гербом, серебряные чешуйки, гроши 1840 года, 20 советских копеек 1961 года и другие.

«Находим и разные иконки. В Большой Звоннице нашли послание в бутылке. Какие-то фрески XIX века раскрываются. При вскрытии фасада Сретенской церкви обнаружили оконные проёмы, потайной вход, из которого можно сверху спуститься вниз в Благовещенскую церковь. В Большой Звоннице мы раскрывали полы и нашли фотографию какого-то старого монаха. Фотография была скручена, и если её раскрыть, то она рассыпалась бы. Мы отдали её нашим специалистам из Псковского музея, и они её восстановили», – рассказал Денис Василенко.

Он также добавил, что на данный момент всего найдено 387 керамид. 238 из них состоят из известняка, 102 – из керамики, 16 – мраморные, 14 – металлические керамиды, четыре – гранитные.

«И ещё у нас есть десять керамид, у которых мы до сих пор не смогли определить материал», – заключил гость эфира.

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