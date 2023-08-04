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Общество

Музей артефактов планируют открыть к 550-летию Псково-Печерского монастыря

Музей артефактов, найденных во время реставрационных работ в Печорах, планируют открыть к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. Об этом заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы сейчас реставрируем в Печорах музей. Там планируется, скорее всего, выставлять артефакты, которые находят во время реставрации. Возможно, это даже будет филиал Русского музея. По крайней мере, всё к этому и идёт», – рассказал он.

По словам специалиста, музей планируется открыть к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря.

«Там будут временно выставляться картины отца Алипия, которые он собирал, спасал от того, чтобы они не попали на Запад. Большую часть своих картин он передал в Русский музей, часть коллекции находится ещё в Псковском музее. И вот некоторые картины будут выставляться в этом музее в Печорах», – отметил Денис Василенко.

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