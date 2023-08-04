Архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах – Денис Василенко

14:25, 04 августа 2023, ПАИ

О роли архивов в работе реставраторов рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Прежде чем начинать работу, в рамках проекта проводятся изыскательские работы: работы в архивах, работы с другими данными – фотографиями, иконами, кинохроникой, архивами самого объекта. Максимально, где можно взять информацию, проектировщики работают. И, конечно же, находят новые факты, которые ранее были неизвестны. Например, в соборе Святогорского мужского монастыря в Пушкинских Горах очень долго шли согласования с методсоветом, какую всё-таки кровлю оставить, какой свес крыши. На момент, какую [кровлю. – ПАИ] видел Пушкин, или когда только строился храм. Это вызвало очень большие споры и затянуло реализацию проекта на четыре-пять месяцев», – объяснил гость программы.

Он также отметил, что бывают случаи, когда нигде нет никакой информации, но благодаря, например, какой-нибудь старой иконе реставраторы смогли определить облик объекта.

«В церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове колокольни нигде не было: ни в архивах, ни на фотографиях. Нашли только на одной иконе, как она выглядела. Например, в Псково-Печерском монастыре раньше на территории хоздвора были кельи, где жила братия. Но нигде в архивах не было подтверждения, что это действительно было. Нашли также иконы, гравюры, которые подтвердили, что они были», – рассказал Денис Василенко.