Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах – Денис Василенко

О роли архивов в работе реставраторов рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Прежде чем начинать работу, в рамках проекта проводятся изыскательские работы: работы в архивах, работы с другими данными – фотографиями, иконами, кинохроникой, архивами самого объекта. Максимально, где можно взять информацию, проектировщики работают. И, конечно же, находят новые факты, которые ранее были неизвестны. Например, в соборе Святогорского мужского монастыря в Пушкинских Горах очень долго шли согласования с методсоветом, какую всё-таки кровлю оставить, какой свес крыши. На момент, какую [кровлю. – ПАИ] видел Пушкин, или когда только строился храм. Это вызвало очень большие споры и затянуло реализацию проекта на четыре-пять месяцев», – объяснил гость программы.

Он также отметил, что бывают случаи, когда нигде нет никакой информации, но благодаря, например, какой-нибудь старой иконе реставраторы смогли определить облик объекта.

«В церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове колокольни нигде не было: ни в архивах, ни на фотографиях. Нашли только на одной иконе, как она выглядела. Например, в Псково-Печерском монастыре раньше на территории хоздвора были кельи, где жила братия. Но нигде в архивах не было подтверждения, что это действительно было. Нашли также иконы, гравюры, которые подтвердили, что они были», – рассказал Денис Василенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

При реставрации специалисты стараются максимально сохранить исторический облик Псково-Печерского монастыря – Денис Василенко

04 августа 2023

Сбор зерновых культур и рапса начался в Псковской области

04 августа 2023

Вернувшихся из зоны СВО пограничников встретили в Невеле

04 августа 2023

Конференции о партизанском движении планируют ежегодно проводить в Гдовском районе

04 августа 2023

50 медработников планируют привлечь в Псковскую область до конца года

04 августа 2023

Архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах – Денис Василенко

04 августа 2023

Выплаты для медработников планируют увеличить в Псковской области

04 августа 2023

16 изъятых беспилотников псковские таможенники передали на нужды СВО


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...