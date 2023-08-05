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Общество

Более 26 млрд рублей инвестировали в развитие Псковской области в прошлом году

Более 26 млрд рублей инвестировали в развитие экономики и социальной сферы Псковской области в 2022 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: Псковстат

На развитие экономики и социальной сферы Псковской области организации всех форм собственности (без субъектов предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2022 году использовали 26 млрд 43 млн рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 82,4 % к 2021 году.

Наибольший объём инвестиций в основной капитал (84,7 %) осуществлён на территории городов Псков и Великие Луки, Великолукского и Псковского районов.

Почти половина (48,6 %) инвестиций в основной капитал направлена на развитие трёх видов экономической деятельности: обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

На здания (кроме жилых), сооружения и расходы на улучшение земель направлено 48,1 % инвестиций в основной капитал, 43,5 % – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства организаций (52,6 %), на долю собственных средств приходилось 47,4 % инвестиций. Средства бюджетов всех уровней составили 26,8 % от общего объёма инвестиций в основной капитал.

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