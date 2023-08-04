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Общество

Псковский врач посоветовала менять зубную щётку после перенесённых вирусных заболеваний

Зубные щётки после перенесённых вирусных заболеваний необходимо менять. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Екатерина Горбачёва

«Зубные щётки нужно менять после перенесённых вирусных заболеваний, например после герпеса, гриппа или COVID-19», – сказала Екатерина Горбачёва.

Помимо этого, она добавила, что при пародонтите и пародонтозе нужно использовать мягкую или ультрамягкую зубную щётку. Гостья студии отметила, что менять их необходимо раз в три месяца.

«Есть такие люди, которые чистят щёткой агрессивно, тогда её тоже нужно будет менять чаще», – рассказала Екатерина Горбачёва, добавив, что кипячение щётки не поможет в устранении микробов.

Ещё одним способом удаления микробов является применение ополаскивателя. По словам гостьи студии, его использовать желательно, если нет противопоказаний.

Ранее псковичам объяснили, как правильно выбрать зубную щётку

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