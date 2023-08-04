Псковский врач посоветовала менять зубную щётку после перенесённых вирусных заболеваний

18:45, 04 августа 2023, ПАИ

Зубные щётки после перенесённых вирусных заболеваний необходимо менять. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Зубные щётки нужно менять после перенесённых вирусных заболеваний, например после герпеса, гриппа или COVID-19», – сказала Екатерина Горбачёва.

Помимо этого, она добавила, что при пародонтите и пародонтозе нужно использовать мягкую или ультрамягкую зубную щётку. Гостья студии отметила, что менять их необходимо раз в три месяца.

«Есть такие люди, которые чистят щёткой агрессивно, тогда её тоже нужно будет менять чаще», – рассказала Екатерина Горбачёва, добавив, что кипячение щётки не поможет в устранении микробов.

Ещё одним способом удаления микробов является применение ополаскивателя. По словам гостьи студии, его использовать желательно, если нет противопоказаний.

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