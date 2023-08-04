Кошки гибридных пород не прошли контроль на границе в Псковской области
Груз с двумя кошками метисами не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Животных перевозили автотранспортом из Московской области в Республику Молдова.
Инспектор провёл ветеринарный контроль на автомобильном пункте Шумиликино, в ходе которого установил, что у кошек отсутствовали средства идентификации, то есть микрочипы.
Россельхознадзор запретил вывоз животных с таможенной территории Евразийского экономического союза.
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