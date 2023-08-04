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Общество

Кошки гибридных пород не прошли контроль на границе в Псковской области 

Груз с двумя кошками метисами не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животных перевозили автотранспортом из Московской области в Республику Молдова.

Инспектор провёл ветеринарный контроль на автомобильном пункте Шумиликино, в ходе которого установил, что у кошек отсутствовали средства идентификации, то есть микрочипы.

Россельхознадзор запретил вывоз животных с таможенной территории Евразийского экономического союза. 

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