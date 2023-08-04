Псковичек приглашают на встречу с консультантом по грудному вскармливанию
Псковичек приглашают на встречу с консультантом по грудному вскармливанию. Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».
В рамках Всемирной недели грудного вскармливания Анастасия Маневич, многодетная мама, доула и консультант по ГВ, ответит на вопросы, которые часто интересуют женщин в этот период. Эксперт расскажет, что нужно делать, чтобы пришло молоко, влияет ли размер груди на количество молока и получится ли у женщины кормить грудью, если это не получалось у её матери.
«Кроме того, мы рассмотрим преимущества грудного вскармливания для детей и женщин, изучим влияние грудного вскармливания на микробиом человека, а также узнаем, от каких болезней помогает защитить ребёнка и маму грудное вскармливание», – добавили в медучреждении.
Встреча пройдёт 7 августа в 14:00 в женском пространстве «Фитоздравница» в Пскове по адресу: улица Балтийская, 10. Участие бесплатное.
Запись на встречу по ссылке: http://vk.me/fito_zdravnica.
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