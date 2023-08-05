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Общество

Перспективы развития туризма с Белоруссией обсудили в Псковской области

Перспективы развития туризма с Белоруссией обсудили на совещании с представителями туроператоров и турагенств Псковского региона. Об этом сообщается в группе комитета по туризму Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Главная тема встречи – продвижение туристического потенциала региона и развитие транспортной доступности Псковской области, на которую положительно повлияло недавнее открытие авиарейса Псков – Минск. Коллеги обсудили развитие данного направления и возможности усиления взаимодействия с Республикой Беларусь.

«Разговор получился продуктивным. Совместными усилиями мы смогли найти новые векторы работы, по ним дальше и будем действовать. Я стараюсь это всегда отмечать: у нас очень инициативное туристическое сообщество. Сегодня были озвучены интересные идеи и дельные предложения, поэтому мы со стороны комитета только приветствуем такие мероприятия, когда удаётся пообщаться с туристической отраслью напрямую», – отметила председатель комитета Марина Егорова. 

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