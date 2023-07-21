Ревизия. Авиарейс Псков – Минск

18:25, 21 июля 2023, ПАИ

Более семи часов пути в салоне автобуса – недавно добраться до Белоруссии псковичи могли только на этом общественном транспорте или на личном автомобиле. Тратить такое большое количество времени мог себе позволить далеко не каждый, а дети и вовсе могли не выдержать столь длительного путешествия.

Но всё изменилось 19 июля, когда компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. За последние десять лет это первые международные перелёты из аэропорта Пскова, которые стали доступны при поддержке и содействии правительства области и лично губернатора Михаила Ведерникова. В удобстве и быстроте рейса Псков – Минск убедился и корреспондент ПАИ.

Псковскую область сегодня вовсе нельзя назвать «медвежьим углом», ведь восстановленная гражданская авиация региона продолжает развиваться и привлекать жителей к активному туризму. И правда, как отметил глава региона, свершилось то, во что многие не верили.

Поехали!

Можно сказать, что 19 июля псковский аэропорт имени княгини Ольги подтвердил свой международный статус – здесь запустили первые перелёты из столицы региона в Минск. Новый авиарейс – это прекрасная возможность для жителей Пскова добраться до Белоруссии без пересадок и длительных ожиданий.

Полёты будут совершаться два раза в неделю – по средам и субботам в обоих направлениях. Вылет из Пскова по средам в 15:20, по субботам – в 15:05, из Минска по средам в 13:05, по субботам – в 12:50.

Впервые в Пскове на борт комфортабельного воздушного судна ВС Embraer 190 зашли 58 человек. Кто-то из них летел в Минск для того, чтобы отпраздновать в «сердце» Белоруссии золотую свадьбу, кто-то отправился туда к близким родственникам, а кто-то решил отдохнуть и познакомиться с туристической индустрией соседнего государства.

Регистрация на рейс началась более чем за два часа до посадки. Далее всё чётко и по плану: путешественники получили талоны на посадку, прошли паспортный контроль, досмотр багажа и технических устройств, а уже после этого в полном распоряжении каждого из них оказались зал ожидания с кофейней. Позже, как полагается, их доставили к самолёту на автобусе.

Пассажиров первого рейса Псков – Минск встречал бортпроводник Сергей, внимательный и обаятельный молодой человек с отличным чувством юмора. Всего во время перелёта путешественникам помогали четыре приветливых бортпроводника. Надо признаться, что это был мой первый в жизни полёт, и оказался он максимально комфортным и нестрашным.

Заполненность первого рейса составила более 50 %, а сам полёт по длительности составил ровно час. Представители авиакомпании подчёркивают: заявленные час и двадцать минут по билетам при попутном ветре превращаются в 60 минут спокойного путешествия.

Тёплый приём

Итак, час перелёта, и счастливые псковичи благополучно приземлились на территории Белоруссии. А представители национального аэропорта Минска по традиции встретили экипаж самолёта хлебом да солью.

Помощник генерального директора аэропорта отметил, что белорусская сторона очень рада запуску этого рейса. «Мы со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы все рейсы были регулярными», – заверил он.

Присутствующие сделали фото на память, а затем псковская делегация и представители аэропорта провели переговоры.

Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова выразила аэропорту Минска и авиакомпании благодарность за быстрый запуск рейса. «На самом деле, запуск получился очень оперативным! Вам большое спасибо за тёплый приём. Хочется отметить, что мы с вами тесно связаны и деловыми, и историческими связями. Вы для нас родственные и близкие соседи. Также хочется сказать, что жители региона очень ждали этого рейса. Мы не скрываем их ликования», – подчеркнула она.

Заместитель начальника отдела организации международных продаж авиакомпании Nordwind Airlines Александр Глазырин обратил внимание на то, что и Псков, в свою очередь, станет доступнее для жителей Белоруссии. «Псков – замечательный город. Это, действительно, интересное направление. В Пскове можно хорошо провести выходные, получить эмоции, ведь там есть абсолютно разнообразные локации – от Пушкинский Гор до очень знаменитого Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря», – заметил он.

Цена полёта

Авиакомпания Nordwind Airlines предлагает пассажирам рейсов из Пскова в Минск сразу несколько тарифов.

«Лайт» – самый дешёвый, но не предполагает возможности взять багаж и обменять билет за менее чем 24 часа и после вылета самолёта, иными словами, разрешена только ручная кладь до 10 килограммов и определённого размера. В тарифе «Оптимум» точно такая же ручная кладь, но к ней ещё прибавляется и багаж весом не более 20 килограммов и суммой трёх измерений не более 203 сантиметров.

Ещё один доступный тариф – «Премиум». В него входит ручная кладь также до 10 килограммов, но размером побольше. Помимо этого, здесь доступны багаж весом не более 20 килограммов и суммой трёх измерений не более 203 сантиметров, выбор места, бесплатный обмен и возврат билета, но за определённую стоимость. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

В общем, чтобы долететь до Минска и так же вернуться обратно, копить деньги псковичам не придётся, впрочем, как и на автобусную поездку (порядка двух-трёх тысяч рублей в одну сторону). Существенная разница заключается лишь в том, что вы потратите своё драгоценное время.