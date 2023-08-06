Зонтичное дефиле прошло на Дне посёлка в Бежаницах
Зонтичное дефиле прошло на Дне посёлка в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».
Отметим, что организатором дефиле стал районный Совет ветеранов.
Участники показа должны были самостоятельно украсить зонтик, придумать его название и продемонстрировать на дефиле.
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