Зонтичное дефиле прошло на Дне посёлка в Бежаницах

16:03, 06 августа 2023, ПАИ

Зонтичное дефиле прошло на Дне посёлка в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».

Отметим, что организатором дефиле стал районный Совет ветеранов.

Участники показа должны были самостоятельно украсить зонтик, придумать его название и продемонстрировать на дефиле.