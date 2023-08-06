В Бежаницах отмечают 442 годовщину со дня первого упоминания в письменных источниках

19:58, 06 августа 2023, ПАИ

В Бежаницах отмечают 442 годовщину со дня первого упоминания посёлка в письменных архивных источниках. Об этом сообщает региональная газета «Сельская новь».

Присутствующих поздравил глава района Сергей Михеев.

«В центральном парке отдыха многолюдно несмотря на жару. На сцену поднимаются граждане и руководители предприятий, чьи имена и названия занесены на районную доску почёта. Награждение сопровождается концертными номерами Бежаницкого РЦК. В парке проходят мастер-классы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества», – говорится в сообщении.

Памятные подарки получили родители новорождённых нынешнего года. Кроме того, медалями «За любовь и верность» и грамотами «За пропаганду любви и семейных ценностей, за достойное воспитание детей» наградили несколько семей. Медали и грамоты вручал глава района Сергей Михеев. В газете отметили, что награждение родителей новорождённых и чествование семей уже стало традицией Дня посёлка Бежаницы.