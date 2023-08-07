Оленьи рожки или жёлтый рогатик: происхождение неизвестного гриба обсуждают псковичи

10:06, 07 августа 2023, ПАИ

Происхождение неизвестного гриба обсуждают псковичи. Фотографией своей находки поделился Вячеслав Смирнов в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Эксперты, подскажите, что за гриб?» – написал Вячеслав Смирнов. Он поделился, что нашёл гриб в Круппской волости Печорского района.

«Калоцера клейкая (оленьи рожки)» – отметила в комментариях женщина.

Другой мужчина написал, что найденный гриб – это жёлтый рогатик.

«Коралл морковный», – пошутил под постом пскович.

Ранее сообщалось, что псковичи делятся фотографиями с тихой охоты.