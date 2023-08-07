Более 20 видов сыров изготавливают в греческой сыроварне в Псковской области

17:39, 07 августа 2023, ПАИ

Более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области. Об этом рассказали основатели сыроварни Елена Климова и Ставрос Тремпелис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Елена Климова отметила, что у них в сыроварне оборудование из Греции, которое разработано специально под технологию сыроварни и сделано в единственном экземпляре. Она объяснила, что сыроварня в Псковской области идентична сыроварне в Греции и есть специальные технологии, которые применимы к греческому сыру.

«В данный момент в Греции мы можем производить 45 категорий сыра. Молоко: овечье, козье. Здесь пока мы на коровьем молоке работаем и производим более 20 разных категорий. Конечно, это греческая фета, халлуми, который все знают, ну и много таких именно традиционных греческих твёрдых и полутвердых сыров, которые у нас созревают», – рассказала Елена Климова.

Она уточнила, что если сыру необходимо созревать шесть месяцев, то он просто лежит на полке всё это время и обрабатывается. «Причём без каких-то ускорителей, без каких-то вакуумных пакетов, без химических или новых технологий. Мы работаем дедовским способом. Да, мы неандертальцы, то есть мы именно, как дед сказал, так и работаем. Причём есть некоторые закваски, которые перешли из поколения в поколение», – сказала Елена Климова и подчеркнула, что самое основное для основателей сыроварни – натуральность продукта.

«Абсолютно никаких современных технологий, абсолютно старые дедовские традиции. Это большой минус для нашего производства, потому что для массового производства требуется, конечно, цена, которую через натуральный метод не достичь», – сказала Елена Климова.

По словам Ставроса Тремпелиса, есть и очень большой плюс, что можно спокойно спать и знать, что всё натуральное.

«Технология греческая, сыр псковский. И молоко псковское, и люди работают отсюда. Аура псковского сыра», – подчеркнул Ставрос Тремпелис.

Елена Климова согласилась, что, каким бы греческим сыр ни казался, созревает он псковским.

Как в Пскове производят настоящий греческий сыр, читайте здесь.