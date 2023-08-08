До +23 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +18 до +23 градусов.
Ранее стало известно, когда закончится жара в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 августа 2023
Новый этап ремонта Передовой инженерной школы Союзного государства начался в ПсковГУ