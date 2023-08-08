Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +23 градусов ожидается в Псковской области сегодня

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Днём прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +18 до +23 градусов.

Ранее стало известно, когда закончится жара в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Шесть кандидатов будут бороться за пост главы Псковского района

08 августа 2023

Новый этап ремонта Передовой инженерной школы Союзного государства начался в ПсковГУ

08 августа 2023

День кошек отмечают сегодня по всему миру

08 августа 2023

До +23 градусов ожидается в Псковской области сегодня

08 августа 2023

Семьям в РФ могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

08 августа 2023

Начинать сбор яблок советует сегодня народный календарь

07 августа 2023

56-летняя жительница Псковского района пропала в лесу

07 августа 2023

Гендиректор Псковского музея-заповедника поделилась опытом работы с коллегами из Узбекистана


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...