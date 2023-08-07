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Когда закончится жара, рассказали псковичам

Когда закончится жара в Псковской области, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Она отметила, что уже сегодня, 7 августа, закончится жара и начнётся понижение температуры.

«Мы ожидаем прохождение холодного фронта с грозами и шквалами, ливнями. Потом температура будет уже от +20 до +25 градусов в основном. Такую жару, как сейчас, мы не прогнозируем», – уточнила Тала Нещадимова.

Напомним, что сегодня в Пскове температура воздуха днём составляла от +32 до +34 градусов. Но, как заметила Тала Нещадимова, вряд ли получится установить рекорд.

«У нас пока +32 градуса, а в 2010 году в этот же день было +32,7 градуса. Так что пока не рекорд, и вряд ли мы его побьём», – сказала она.

Однако температурный рекорд был побит 6 августа. 

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