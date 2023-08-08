На месте старой свалки в Гдове появилась зелёная зона
На месте несанкционированной свалки в Гдове местные жители обустроили зелёную зону. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Наталья и Равиль Гамировы высадили на участке земли в Поличенском переулке семь молодых ив, которые были выращены на участке у молодых людей.
«Место новой зелёной зоны выбирали не просто так. Много лет здесь разрасталась несанкционированная свалка. Сюда недобросовестно вывозили строительный и бытовой мусор. Не стеснялись люди привозить сюда даже сучья и ветки деревьев. Тогда приняли решение – чтобы сюда не начали снова свозить отходы, нужно посадить деревья», – отметила глава администрации Гдова Ольга Соколова.
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