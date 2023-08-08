Объём добычи торфа вырос в Псковской области

14:59, 08 августа 2023, ПАИ

Объём добычи торфа вырос в Псковской области. Об этом заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на втором заседании межведомственной комиссии при правительстве региона по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Виктор Мусатов обратил особое внимание на увеличении объёма добычи торфа. По итогам прошлого года объём добычи торфа в регионе составил около 146 тысяч тонн.

Кроме того, до 30 тысяч кубометров возросла добыча на месторождении легкоплавких глин. Это связано с тем, что с конца 2021 года возобновил работу Псковский кирпичный завод.